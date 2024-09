Kiknél rezeg a léc?

A baloldali káderpolitikának köszönhető lett a milliárdos kormányzati támogatásból működő ZSÖK Nkft. igazgatója Hummel Márk, aki karbantartási igazgatóból a városi kulturális élet első embere a baloldal regnálása alatt. Meixner Barna a jelenleg a Biokom Nkft. ügyvezetője, akinek apja, Meixner András a korábbi szocialista városvezetés idején volt alpolgármester, és most még a Pécsi Kommunikációs Központ Felügyelőbizottságának elnöke.

Nem kizárt, hogy mindkettőjüknek menniük kell, ahogy várhatóan a kommunikációs cég ügyvezetőjének, Póré Lászlónak is. Dragovácz Márk, a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. és az Air-Horizont NKft. ügyvezetője is, az vele kapcsolatban is felmerült, hogy az új testület meneszti, többek között éppen azért, mert nem biztosította az átláthatóságot a menetrendszerinti járatok kapcsán.

Várhatóan a Tüke Busz Zrt. igazgatóságában ülő volt városi MSZP-elnök, Gulyás Emil sem marad a helyén, ahogyan Skutnik Tibor vezérigazgató távozására is sor kerülhet. A PSN Zrt. vezérigazgatója, Máté János pedig bizalomvesztés miatt azért távozhat, mert a birtokában lévő baloldali lap durva lejáratókampányokat indított jobb-, akár baloldali szereplők ellen. A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. vezérének, Jedlicska Zsófiának is vélhetően új munkahely után kell néznie, miután ugyanazt a cégvezetői ingatlankiárusítási gyakorlatot folytatta, mint elődje, Szabó Szilárd. A városházi tanácsadók, biztosok, tanácsnokok, valamint csak a DK-s városvezetéssel lojális, csak egy szűk kör pénzügyi gyarapodását kiszolgáló háttéremberek talpára is útilaput köthetnek.