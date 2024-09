Több olvasónk is jelezte, hogy rettenetesen nyugtalanító, amikor látja berepülni a poloskákat, vagy egyszerűen hang nélkül valahogyan megjelennek csukott ablaknál vagy ajtónál. Többen panaszkodnak, hogy tényleg nem használ ellenük semmi eddigi rovarirtó módszer. Összenyomni nem érdemes őket, mivel kellemetlen szagot eresztenek ki magukból. De hogyan kerültek ide ezek a rovarok hazánkba? Miért vannak ennyien jelenleg?

Sokan lettek a poloskák az elmúlt évtizedben Európában

Egyes források szerint Svájcban észlelték először kontinensünkön poloskát. Ez azért érdekes, mivel eredetileg csak Kelet-Ázsiában találkozhatunk a rovarral, de a globális kereskedelemnek, pontosabban a Japánból, Kínából érkező rengeteg árucikknek köszönhetően a poloskák is vándorolnak a termékekkel együtt.

Elterjedésük másik oka a melegedő éghajlat lehet. A klímaváltozás hatásaként a telek egyre enyhébbek, a hosszabb nyári meleg pedig kedvez a poloskák szaporodásának és túlélésének. A mostani, száraz időjárás komolyan segített abban, hogy több idegesítő rovar jöjjön világra.

Felvetette egyik olvasónk azt, hogy a fecskék legyengülése befolyásolhatta-e azt, hogy most rengeteg a poloska. A fecskék rovarevő madarak, amelyek nagy mennyiségű repülő rovart, köztük poloskákat is fogyasztanak, bár a poloskák nem feltétlenül a fő táplálékuk. Mégis, ha a fecskeállomány csökken, az általános rovarkontroll is gyengülhet, ami hozzájárulhat egyes rovarfajok, például a poloskák elszaporodásához.