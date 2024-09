A városi önkormányzat ingatlanvagyonát hasznosító, azt kezelő Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. az egyik kulcsfontosságú cége lehetne az önkormányzatnak, hiszen a piacok, üzletek mellett irodaházakat is kezel, valamint a város birtokában lévő forgalomképes telkeket, épületeket, ingatlanokat szintén hasznosítja. A PVH élére a baloldali önkormányzat hozta el a Szabó Szilárdot még évekkel ezelőtt, aki a becslések szerint néhány év alatt nagyjából 150 millió forintjába került a pécsieknek, hiszen a fizetésével és a prémium kiutalásával együtt ennyit kereshetett a tavaly nyáron történt távozásáig. A vezérigazgató pedig úgy hagyta el a céget, hogy még Pécset is faképnél hagyta – családi okokra hivatkozva. Helyére tavaly nyáron érkezett Jedlicska Zsófia, aki valójában a korábbi gazdasági vezetői székből ült át a vezérigazgatói posztba.

Prémium: tízmilliókat osztottak ki megint

Fotó: Löffler Péter

A két vezető tehát egymást egészítette ki, és egyben folytonosságot is képviselve, ezért is fájhatott az pécsi önkormányzat éppen megmentésre váró propagandistáinak az, hogy korábban az új Vásárcsarnok problémáiról, vagy éppen az igazgató gépjármű beszerzéséről írtunk. Míg az előbbi az árusok panaszait taglalta, az utóbbi írásunk viszont arról szólt, hogy vajon mi szükség volt arra, hogy egy néhány éves gépjárművet lecseréljen az új vezér. Megkeresésinkre lényegében nem reagáltak, csupán sértődötten az közölték egy politikai pamfletben, hogy mintha "kipécézett" lenne a vagyonhasznosító.

A cég beszámolója - amit a végóráit élő baloldali városvezető koalíció egyik utolsó bizottsági ülésére került - továbbra is komoly kérdéseket vet fel, hiszen nem világos, hogy a városi vagyonkezelő cég vajon feléli, vagy pedig kezeli a rábízott vagyont? A vállalat a 2024-es üzleti tervében ugyanis szinte egy laza kézmozdulattal elintézte a városi vagyon kiárusítását, mondván "az ingatlanportfólió tisztítása eredményeként azokat az ingatlanokat adják el, amelyek jövedelmezőségi szempontból nem megfelelőek". Ennek az volt a következménye, hogy tavaly az első félévben több félmilliárd forintért adtak el forgalomképes ingatlanokat, ez most csupán 80 millió forint körül alakult. A legnagyobb pofont az jelentette, hogy a PVH az idei üzleti terve szerint is számolt azzal, hogy a német multi, a Thyssenkrupp a Déli Ipari Parkban megvásárol még egy telket 120 millióért, de erre nem került sor. Az, hogy mindez összefüggésben van-e azzal a befektetőellenes hangulatkeltéssel, amit az októberig regnáló baloldali városvezetés folytatott, nem lehet tudni, mindenesetre ez az ipariparkos telekeladás nemcsak a cég mérlegéből fog hiányozni, hanem a város kasszájából is, hiszen egy, korábban beharangozott beruházás állt le teljesen.