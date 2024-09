– A Ki Mit Tud? volt a témája a különleges éjszakai lovas előadásnak. Miért pont ezt választották?

– Szabó Georgina: Eredetileg a retro est volt a téma, mert nagyon szeretjük a retro zenét és a lovasainkkal is sokat hallgatjuk. A Made in Hungária film kifejezetten a kedvencünk, ezért az lett volna a következő gondolatunk, de voltak olyan dalok, amik a filmben nem szerepeltek, de a régi Ki Mit Tud?-on igen. Ezért lett ez a választás végül, és ez hozta magával azt is, hogy ki tudtuk terjeszteni az előadásokat olyan produkciókkal is, amik nem lovas számok. Elsődlegesen persze az a cél, hogy a lovasainkat és az ő tudásukat mutathassuk be, de próbálunk nagy hangsúlyt fektetni arra is, hogy a helyi és környékbeli tehetségeket összefogjuk és megmutassuk, hogy mit tudnak.

A retró hangulat mindenkit magával ragadott

Fotó: Bőcze-Horváth Szandra

– Hogy zajlottak a próbák, és az előadás?

– Puskás Zoltán: A próbák két ütemben zajlottak, az egyik ütem az énekesek próbái voltak, akik előre összegyakorolták a dalokat, aminek a helyszíne a Siklósi Térségi Könyvtár és Ismeretközpont volt. Ebben Kamanczi Adrienn segítségét kértük, ő lett a produkció énekeseinek szakmai vezetője. A másik ütem a lovas próbák voltak, ezt pedig előtte egy héttel kezdtük el gyakorolni a lovasokkal és a lovakkal. Az idei év abban volt különleges, hogy a Zöld Istálló Lovas Sportegyesület is részt vett a produkcióban Künsztler Fanni vezetésével, nagy öröm volt számunkra, hogy ennyire jó kapcsolat alakult ki a két egyesület között az elmúlt években. Az előadás során voltak különböző műsorszámok: lovas bemutatók énekesekkel, volt bűvész, tűzzsonglőr, továbbá volt egy látványos kardforgatós bemutató is. A sort a trükklovas bemutató, majd a finálé zárta. Nagyjából 300 néző volt jelen az eseményen.

– Mennyien vettek részt a produkcióban?

– SZ.G.: Ez így utólag összeszámolva minket is meglepett, bár a pénteki főpróbán körbenézve, már megdöbbentő volt a látvány, hogy tele van a tanya és csak a stáb tagjai vannak jelen. 70 fő volt, akik valamilyen módon részt vettek a produkcióban és 8 ló.

A Ki Mit Tud? előadásban a Puskás Lovastanya lovaié volt a főszerep

Fotó: Bőcze-Horváth Szandra

– Milyen rendezvényekkel készül a jövőben a Puskás Lovastanya?