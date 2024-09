A csütörtöki megemlékezésekkel elkezdődtek a 2024-es Zrínyi Napok, a hétvégén pedig igazi programkavalkáddal várják a Szigetvárra érkezőket. Két olyan esemény is lesz, melyről eddig nem sok szó esett.

Szeptember 7-én 11 órai kezdettel a Zrínyi Vár dr. Hóvári János termében a 2024. nyári kutatási eredményekről számolnak be. A nap folyamán kerekasztal beszélgetések is lesznek a témában, valamint lehetőség lesz a turbéki régészeti helyszín személyes megtekintésére is. Vasárnap 15.20-kor kezdődik egy könyvbemutató a vár Szulejmán dzsámijában. A Maarif Alapítvány kiadásában jelenik meg Falus Orsolya, Király Lajos és Kobolka István (Zrínyi Kutatócsoport) Versek, Rózsák, Fények című könyve. A programon részt vesz Törökország budapesti nagykövete, Gülşen Karanis Ekşioğlu és Birol Akgün a Maarif Alapítvány elnöke is. A Zrínyi Napok programja a város hivatalos honlapján vagy a vár közösségi oldalán is megtekinthető.