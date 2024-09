Biró Károly kozármislenyi polgármester júniusban elveszítette a választást, a Pécs melletti kisváros új polgármestere, Pohl Marietta azonban csak októbertől töltheti be a mandátumát, így addig a jelenlegi városvezető irányítja a települést. A jelenlegi polgármester ciklusának a végét azonban beárnyékolja, hogy tavasszal több mint egy év börtönbüntetést kért az ügyész a vádlott polgármesterre, mivel egy életbiztosítás kapcsán hűtlen kezeléssel, hivatali visszaéléssel és hamis magánokirat gyártásával vádoltak meg.

A bűnügyi vádlott újabb érdekes ügye

A polgármester büntetőügyének tárgyalását szeptember végén tartják meg, de a nyár folyamán újabb ügyre hívták fel a figyelmet forrásaink, amelynek gyökere még évekkel ezelőttre nyúlik vissza. Az önkormányzat még 2021-ben értékesített beépítési kötelezettséggel egy közel kétezer négyzetméteres telket egy helyi magáncégnek, több mint 21 millió forintért; a cég tulajdonjogát 2022-ben jegyezték be.

Ügyes, nagyon ügyes

A magáncégnek évekkel ezelőtt eladott telket aztán Biró Károly és nejének a tulajdonában lévő vállalkozás idén július 30-án vásárolta meg. A korábbi adásvételre vonatkozó önkormányzati határozat szerint azonban a telekre az önkormányzatnak elővásárlási joga volt, ha két éven belül nem indul meg az építkezés a területen. Ilyen esetben a város 80 százalékos áron vásárolhatta volna vissza az ingatlant, de nem ez történt. A birtokunkba került dokumentumok szerint a polgármesteri vásárlás előtt, idén júniusban azt javasolta a képviselőknek Biró, hogy a beépítési kötelezettség megtartása mellett járuljanak hozzá a továbbértékesítéshez is.

Ezt követően újabb testületi ülésen került szóba a téma, ekkor már azt mondta Biró, hogy az önkormányzati visszavásárlástól tekintsenek el méltányossági alapon azon esetekben, ha a tulajdonosok legalább bemutatják az építési engedélyt. Ez pedig aztán össze is jött, a magáncég június végén bemutatta az engedélyt, aztán nem sokkal később Biró érdekeltségébe került az ingatlan.

Vizsgálni fogják

Annak nyomát nem találtuk, hogy miért volt szükség az eladásra, ha már építési engedélye volt az adott cégnek, az is kérdés, hogy mennyiért vásárolhatta meg a polgármester a telket. Úgy tudjuk, hogy az önkormányzatnál már jelenleg is vizsgálják az értékesítés körülményeit, annak jogszerűségét, várhatóan az új testület és polgármester beiktatása esetén ezt az ügyet is részletesen feltárhatják.