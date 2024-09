Ki tudja, mit ír alá?

A tárgyaláson elhangzott, hogy kártyahasználattal kapcsolatos polgármesteri utasítást valamikor 2020-ban írhatta alá a városvezető, de az még 2015-re vonatkozott, de úgy, hogy abban a 2018-ban felvett kollégák kártyahasználata is szerepelt – ami teljesen szabálytalan. Ez ügyben is a jegyzőre mutogatott polgármester, aki azzal is védekezett, hogy nem olvas át minden papírt, amit elé tesznek.

A polgármesteri utasítás amúgy elsőre állítólag nem is találták meg a hivatalban, végül egy szekrényből került elő a tanúvallomások szerint.