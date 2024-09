A Sellyei Termelői Piacon tartanak baba-mama és felnőtt ruhavásárt szeptember 7-én. Az esemény reggel 7 óra és 12 óra között fog zajlani. Az árusításhoz előzetes jelentkezés szükséges, jelentkezni szeptember 6-ig lehetett. Fontos tudni, hogy eladni csak saját tulajdonú ruhákat lehet az árusítóhely megváltása után. A szervezők a szokásos gyermekholmik és játékok mellett most várják a felnőtt ruha árusítókat is. A börzézés után még akár csobbanni is lehet egy nagyot, ugyanis a hétvégén még biztosan nyitva lesz a Sellye Városi Termálfürdő. Szeptember 8-ig tehát várják a fürdőzőket a területen délelőtt 10 és 20 óra között. A pénztár 19 óráig lesz nyitva, az intézmény reggel 6 és 10 óra között zárva tart.