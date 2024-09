– Hányan teljesítették sikeresen ezeket a szűrőket?

– Nyolc jelentkezőt hívtak be ezek után egy technikai interjúra. Ez egy kéthetes felmérés volt a Csillebércen, ahol azt vizsgálták, hogy milyen gyorsan tudunk információkat feldolgozni, hogyan tudunk végrehajtani egy kísérletet, és elkészíteni annak dokumentációját. Ezzel együtt azt is tesztelték, hogy bírjuk-e a folyamatos nagy nyomást, stresszt. A napjainkat mindig telezsúfolták, és este 10-11 körül meg kellett hoznunk azt a döntést, hogy alszunk vagy még csiszolunk a jegyzőkönyvön, készülünk a holnapra. A tesztek között szerepelt még egy Gripen vadászbombázóval történő tesztrepülés is, ahol azt vizsgálták, hogyan viseljük a nagy gyorsulásokat, a hirtelen irányváltásokat, felmerül-e egészségügyi probléma, mint például szívritmuszavar vagy rosszullét. Ezeken a lépéseken keresztül szűkült le a jelöltek tábora négyre.

– Milyen érzések vannak Önben jelenleg ezzel kapcsolatban?

– Űrhajósnak, űrhajós jelöltnek lenni valójában nem egy munka, hanem egy hivatás. Ennek megfelelően kell élni, edzeni és vigyázni az egészségre. Egy nagyon megterhelő kiképzésen vettünk részt, ahol hosszú napokon edzettünk, előadásokat hallgattunk, speciális gyakorlatokon vettünk részt, majd hazaérve leültünk tanulni, gyógytornáztunk, készültünk a másnapi megmérettetésekre. Teljes embert kíván ez a hivatás. Mindenképpen meg kell említeni azt is, hogy ez az időszak nemcsak nekünk, űrhajós jelölteknek, hanem a családjainknak, barátainknak is megterhelő. Ez tőlük is rengeteg támogatást és lemondást kívánt.

– Milyen készségek szükségesek, ha valaki űrhajós akar lenni?

– A legfontosabb az elhivatottság. Végig látnunk kell magunk előtt a célt, hiszen a képzési program olyan sűrű, hogy vannak dolgok, amire napközben nem marad már idő és este, éjszaka kell azokat pótolni. Erős akartnak kell bennünk lenni. Emellett ki kell emelni a stressztűrő képességet, mivel állandó nyomásnak van kitéve az ember.