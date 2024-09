Kevesebb étel megy a kukába

Felmerülhet a kérdés, hogyan ellenőrzik, hogy a gyerek mennyit vesz a tányérba, és abból mennyit hagy meg, s kerül az a kukába. Mint ahogy a kommunikációs igazgató is elmondta, (s ahogy mi is tapasztaltuk az iskolában) a tálalópultokat és a diákokat a konyhai személyzet folyamatosan felügyeli, és számos edukációs anyagot is eljuttat az intézményekbe, amely segítséget nyújt az új tálalási mód mindenki számára komfortos elsajátítására. Arra biztatják a gyerekeket, hogy először inkább kevesebbet szedjenek, majd, ha ízlik az étel, később térjenek vissza és vegyenek még.

A statisztikai adatok alapján a közétkeztetésben ötven kilogramm élelmiszer-hulladék jut átlagosan egy fogyasztóra évente, ám ez a szám jelentősen csökkent azokban az országokban, ahol szabadszedéses tálalásra álltak át az üzemeltetők.