Az V. Pannonia Arcanum Országos Szerepjáték találkozó - amely egyben a 2024/25-ös évad megnyitója is - a pécsi Maláta Bisztróban lesz szeptember 28-29-én. Szombaton és vasárnap is egyaránt délelőtt 10 órakor lesz a kapunyitás, a nyitóbeszéd után 11 órakor kezdődnek majd a játékok. S mindkét napon lesznek kiállítások, könyvek, kardok, kézműves vásár és figura festős workshop is.

Ilyen és ehhez hasonló karakterekkel lehet játszani a Pannonia Arcanum Országos Szerepjáték Találkozón

Fotó: PSZWE

Pete Gergely, az egyesület elnöke elmondta, hogy a sok pozitív visszajelzés alapján ismét két napon várják az érdeklődőket. A belépés továbbra is ingyenes, a helyszínen is van lehetőség a játékokhoz csatlakozni, ugyanis minden mesélő fenntart 1-2 helyet. Ám azokat is szeretettel várják akik csak nézelődni mennének.

Az elnöktől azt is megtudtuk, hogy a korábbi, tavaszi eseményen lehetőség volt a cosplayre (jelmezbe öltözve megszemélyesíteni egy karaktert), a mostani esemény kapcsán is buzdítanak mindenkit, hogy öltözzenek jelmezbe, és személyesítsék meg kedvenc karakterüket. Már csak azért is, mert a közönség által legjobbnak ítélt cosplay viselője díjban részesül. A jelmezverseny mindkét nap zajlani fog. Sőt, tombolasorsolás is lesz szombaton és vasárnap is.

A legjobb jelmezbe öltözött látogatók díjban is részesülhetnek

Fotó: PSZWE

Vendégek a szerepjátékos egyesület találkozóján

A találkozón szombaton és vasárnap is megtalálhatóak lesznek különböző vendégek. Szombaton 15 órától a Halloween Horror Stúdió tagjai elevenítik meg a leghátborzongatóbb horror karaktareket. Vasárnap pedig Márkus István a a Retro Könyvvásár koordinátora érkezik könyveivel, amelyek között fantasy, vagy sci-fi is bőven megtalálható lesz. Ezen a napon továbbá Steiner Kitti és Bedekovics Ákos (az október 5-i III. Pécsi Képregényszüret szervezői) képregényeket és stratégiai társasjátékokat visznek el a látogatóknak.

Az egyesület a közelmúltban megnyitotta a klubhelyiségét is, s a rendezvény mindkét napján körülbelül 17 órakor lehetőség lesz átsétálni ide, ahol minden érdeklődő megtekintheti, hogy a hétköznapokban hol folyik a játék.