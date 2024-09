– Az hídátadó kapcsán hangoztak már el dátumok korábban is – ezek jelen pillanatban tarthatónak tűnnek?

– Muszáj tartani őket. A jelenlegi tudásunk szerint négy esztendő az átfutási ideje egy ilyen volumenű projektnek, hiszen mégiscsak egy kétszer két sáv hosszú és széles hidat kell megépíteni, ami önmagában is komoly mérnöki teljesítmény. Ráadásul itt nemcsak a semmiből semmibe vezető híd kiépítéséről beszélünk, hanem a Duna mindkét partján a hozzá kapcsolódó infrastruktúra megalapozásáról is.

– Korábbi beszélgetéseink során mindig feltettem ugyanazt a kérdést, ezt a hagyományt most sem töröm meg: vannak olyan – a mohácsi Duna-hídon túlmutató – kormányzati fejlesztések, elgondolások, amelyek Baranya vármegyét érintik?

– Természetesen. Kettőt érdemes mindenképpen megemlíteni. Az egyik az, hogy újabb gyorsforgalmi összeköttetés jön létre Horvátországgal, ami tulajdonképpen az M6-os autópálya a határ mindkét oldalán történő fejlesztését jelenti. A horvátokkal számtalan körben egyeztettünk arról, hogy milyen ütemezésben, hogyan tudjuk megteremteni a gyorsforgalmi összeköttetésünket Horvátországgal. Ez egy olyan folyamatban lévő beruházás, mint amilyen a Kaposvárt Szigetvárral összekötő gyorsforgalmi út is. Itt a tervezésre vonatkozó szerződés megkötése megtörtént, a tervezési munka pedig már meg is indult. Ezen két nagy, a közlekedéssel kapcsolatos fejlesztés mellett meg kell említeni a Mohács500-hoz kapcsolódó beruházásokat is. Ennek is van egyébként közlekedési aspektusa, hiszen az ehhez kapcsolódó kerékpárút infrastruktúrának a véglegesítése meg fog történni.