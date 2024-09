A sellyei Kiss Géza Általános Iskolába járó, arra jogosult gyermekek az idei tanév kezdetén is ingyenes tanszercsomagot kapnak a Rászorult Személyeket Támogató Operatív Programból. A csomagokat szeptember 2-án 9 és 16 óra között lehet majd átvenni az intézményben. A szülőnek be kell mutatni a rendszeres gyerekvédelmi kedvezményre való jogosultságot igazoló határozatot, a gyermeke TAJ-kártyáját és lakcímkártyáját is.