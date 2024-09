A Tettye-forrás gazdag történelmi örökséggel bír: már az 1700-as években is Pécs iparának és vízellátásának alapját képezte. Egykor közel negyven malmot hajtott meg, a Tettye-patak Pécs növekedésének motorja volt.

Évszázadok óta szolgálja a pécsieket a Tettye-forrás

A Tettye-forrás történelmi jelentősége

A Hetedhéthatár 1999-es cikkében olvasható, Pécs város vezetői már 1889-ben konkrét pályázati kiírást tettek közzé, amelyben meghatározták, hogy a város nyomóvezetékes vízellátását a Tettye-forrásra kell alapozni.

Nem sokkal a megújult pécsi székesegyház átadását követően, 1892-ben avatták fel az első korszerű vízművet.

A forrás vizét gravitációs rendszerrel szállították a városba, ezáltal olcsóbbá, könnyebbé téve a vízellátást. Az ünnepségen Ferenc József császár is részt vett, aki az akkori polgármester, Aidinger János kíséretében tekintette meg az új vízművet.

A Dunántúli Napló 1949. január 8-i cikke szerint azonban a Tettye-forrás 1892-ben vízművé alakítása véget vetett a vízpart mentén működő ipari üzemek tevékenységének. Az évek során ugyan a vízhozam ingadozása okozott némi problémát, a Tettye-forrás mindig is meghatározó vízbázisa maradt a városnak. Az 1950-es években még per is indult a forrás tulajdonjogai kapcsán, a térségben dolgozó molnárok kívánták a tettyei víz kizárólagos használati jogát megszerezni a várostól, ám nem jártak sikerrel.

A Tettye-forrás mai szerepe és elhanyagolt állapota

A jelen korban is meghatározó a Tettye-forrás szerepe Pécs vízellátásában: a pellérdi és tortyogói mélyfúrású kutakból termelt rétegvíz mellett a Tettye-forrás karsztvize is csillapítja a térségben élők szomját.

A forrás környezete, a Tettye utcai kifolyó területe azonban ma már nem tükrözi jelentőségét, a helyszín elhanyagolt képet mutat.

Szembetűnő, hogy a forrás környezetében nincs információs tábla, amely bemutatná jelentőségét, áttekintené történetét. A Tettyén sétáló turisták könnyen elhaladhatnak mellette anélkül, hogy tudomást szereznének a forrásról, annak értékéről. Bár egy üveges tábla áll vele szemben, de az üres, csak graffitik borítják. A helyszín a városi-turisztikai figyelem teljes hiányát tükrözi, s méltatlanul elsikkad a látogatók szeme elől.

Vélhetően a 2023-as tavaszi, Vince utcai áradás következtében helyezték el a kifolyó déli oldalán azt a néhány piszkos, fehér homokzsákot, amelyeknek hatékonysága kétségesnek tűnik egy esetleges újabb áradás esetén. A látképet mindenesetre tovább rontják, az elhanyagoltság benyomását erősítik.

A korlátokon a festék kopott, illetve a patak medre mohával sűrűn borított, ami önmagában természetes jelenség, ugyanakkor a többi, az előbb felsorolt elem kontextusában a karbantartás hiányának hatását keltik.