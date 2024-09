Kicsivel több mint egy éve írtunk arról, hogy a Vince utca tetején található, fából készült tettyei híd állapota annyira megromlott, hogy egy kézírással készült figyelmeztetést helyeztek el valakik azzal a szöveggel, hogy „Baleset- és életveszélyes”, illetve piros-fehér szalagot is kihúztak több helyre. Ekkor több deszka is betörött, életveszélyessé téve az átkelést. A helyzetet végül ideiglenesen sikerült orvosolni, most azonban újra romlásnak indult a tettyei híd.

Tettyei híd: alakul az újabb életveszély

Az egyik deszkán hosszanti repedés keletkezett, ebből kifolyólag ismét meg-meg inog a járókelők lába alatt. Ez azért is különösen veszélyes, mert első ránézésre nem feltűnő még, így aki először jár arra, nem tudhatja, mire számítson. Mindemellett több másik deszkán is sérülés fedezhető fel, egyik-másik megereszkedett, mélyebbre került a környező léceknél, további botlásveszélyt okozva. Mindezt jelenleg még a tavalyi kézírásos jelzéshez hasonló figyelmeztetéssel sem látták el.

A szintén hányatott sorsú malomkerék is szokatlan látványt nyújt, a májusban készült videónkkal összehasonlítva láthatjuk, hogy a festék szinte teljesen lekopott róla.

Sem a tettyei híd, sem a malomkerék állapota nem stabil

Korábban írtunk arról is, hogy a híd festése is könnyen indul kopásnak, így vélhetően nem a megfelelő technológiával végzik az időről-időre történő újramázolását. Úgy tűnik, a deszkák stabilitása, masszivitása is hagy kivetnivalót maga után.

A malomkerék helyzete sem sokkal fényesebb, az elmúlt években több alkalommal olvashatták hírportálunkon a problémákat, gyakran panaszolják olvasóink, hogy megáll az egyébként kiemelt látványosságnak szánt kerék, két éve a tengelye is eltört.