A Pécsi Püspökség 2014-től több lépésben nyitotta meg a nagyközönség számára az addig kizárólag egyházi célra használt, ám gazdag történelmi múlttal és kiemelkedő művészeti értékekkel rendelkező belvárosi épületeit a turisták előtt. Mostanra pedig elérték az egymilliós látogatószámot.

A jeles évforduló alkalmából a Pécsi Egyházmegye szeptember 21-ére ünnepséget tervez, aminek részeként nyereményjáték keretében kisorsolnak egy aznap jegyet váltó szerencsés látogatót, aki a megtiszteltetésen túl egy különleges élményajándékkal is gazdagabb lesz.

– Az eltelt tíz év egymilliót meghaladó látogatói száma öt kiemelt helyszín – a Székesegyház, a Gázi Kászim pasa dzsámija, a püspöki palotaegyüttes látogatható részei, valamint a Püspöki KincsTár és a Dóm Kőtár – között oszlott meg – részletezte a Pécsi Egyházmegyei Hivatal.

– A vallásturizmus fontos helyszíne Magyarország egyetlen négytornyú székesegyháza. A bazilikának fontos szerep jut az egymilliós látogatószám megünneplésében is: szeptember 21-én a falai között kerül majd kisorsolásra és átadásra az élményajándék a szerencsés látogatónak

- tették hozzá.

Tájékoztatásuk szerint a Pécsi Egyházmegye eddigi turisztikai rekordéve 2016 volt, mintegy 130 ezer látogatóval. Akkorra datálódik a havi csúcs is: 2016 augusztusában 25 ezren, vagyis naponta több mint 800-an keresték fel az egyes turisztikai helyszíneket. A 2019-es lezárások után 2023-ra már újra meghaladta a 110 ezret az évente jegyet váltók száma, és idén is hasonló nagyságrendre lehet számítani. Érdekesség, hogy a látogatók közel egyharmada külföldi: túlnyomórészt európai országokból érkeznek, de sokan jönnek Ázsiából és Észak-Amerikából is.

Az egymilliós látogatói szám értékét tovább növeli, hogy a Covid-lezárások után szinte a nulláról indult a Pécsi Püspökség idegenforgalmának felélénkítése.