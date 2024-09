Kovács Győző a nyugat-mecseki kutatásról tartott előadást a lakosság szemszögéből. Prezentációjában kiemelte, hogy a nemzetileg is fontos célért tett szakmai erőfeszítéseket ők, a térségben élők is magukénak érzik, hiszen évtizedek óta részesei a folyamatnak. Előadásában beszámolt a közelmúltban a környékre szervezett művészeti projektről, amely a SALT.CLAY.ROCK. nevet viseli. Ez a különös kezdeményezés a művészet szemszögéből mutatja be a radioaktív hulladékokat befogadó kőzetet és annak társadalmi környezetét. (Részletek: www.rhk.hu/hirek)

A Tájoló Nap, mint eddig bármikor, most is magas színvonalat képviselt az előadókat és előadásokat tekintve. A rendezvény felhívta a figyelmet arra is, hogy az információk átadása mellett a személyes találkozás jelentősége vitathatatlan, hiszen ezáltal a felek részéről tetten érhető úgy a motiváltság és eltökéltség, mint a bizalom megléte.