A korábbi aszfaltozási munkák után Sásdon most az óvoda épületét újították meg. További munkák még várhatóak itt, hiszen a Rákóczi úti bejáratot leaszfaltozzák, illetve az épület klímaberendezéssel fog bővülni. Korábban a városháza épülete is megújult, erre pedig igazán büszke Jusztinger János polgármester. Szerinte dicséretre méltó az, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is elő tudják teremteni azt a forrást, amit a városra tudnak költeni.