Gyújtogatás, szándékos károkozás esetén egyértelmű a helyzet, ilyenkor a károkozó felelőssége a helyreállítás, és akkor is ez a helyzet, ha a tűz oka valamilyen jogellenes cselekmény – ez olvasható az egyik hazai biztosítócég ismertetőjében, ahol a lakásbiztosításokkal foglalkozva részletesen adnak tanácsokat az ügyfeleknek és érdeklődőknek. Ugyanígy tudja, Komáromi István is, akinek a két évvel ezelőtti tűzben leégett az háza Patacson. Lőtér dűlőben volt az ingatlana, amelynek tetőszerkezete, tetőtere, négy szobája is kiégett, és egy kisebb épület is a lángok martalékává vált.

Két éve pusztított a tűz Patacson - Fotó: Löffler Péter

Mint mondta, egyelőre semmilyen érdemi, lényegi támogatást, segítséget nem kaptak az önkormányzattól, és hiába volt lakásbiztosítása, a biztosítója egyetlen fillért sem fizetett, mert szándékos károkozásról, gyújtogatásról van szó. Annak ellenére van ez így, hogy csak az ő kára 15 millió forintra tehető, de a környéken tucatnyi ház, telek és pince van, amelyek leégtek, vagy érintettek voltak a tűzben.

Börtönt kértek rá

A korábban még a pécsi polgármester-választáson is induló ingatlantulajdonos azt is elmondta, hogy egyelőre annyi van a kezében, hogy kapott értesítést a hatóságoktól, hogy novemberben két napon keresztül lesz bírósági tárgyalás az ügyben. A károkozóval szemben a közelmúltban emelt vádat a Pécsi Járási Ügyészség közveszélyokozás és hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt, és letöltendő szabadságvesztést kért rá. Ha elítélik, akkor öt éves börtönbüntetést kaphat. A becslések szerint több mint ötvenmillió forint kár keletkezett.

Komáromi István szerint ha ez meg is történik, akkor is kérdés, hogy valaha megtéríti a kárukat. A gyanúsított ugyanakkor a közösségi oldalán szinte naponta oszt meg luxusautókról, elsősorban Ferrarikról felvételeket, amik mellé egy irányárat is megjelöl, és azt is írja angolul, hogy "legjobb ajánlatért nyer". A "hirdetések" valóságtartalmát nehéz ellenőrizni, mindenesetre tény, hogy ugyanő a tűz után a Facebookon még a károk megtérítését emlegette, de az ezzel kapcsolatos posztját eltüntette.

Így keletkezett a tűz

Az ügyészség részletesen is beszámolt arról, hogyan történt a katasztrófa 2022. augusztus 18-án, amikor tűzgyújtási tilalom volt érvényben. Ennek ellenére kora délután műanyagot, fémdobozokat és háztartási szemetet helyezett el a telkével szemben található gödörben, majd azokat egy öngyújtóval meggyújtotta. A lángok a szárazság és a szél miatt belekaptak az aljnövényzetbe, és gyorsan terjedni is kezdtek, hiába próbálták eloltani, nem sikerült, tűz továbbterjedt és több irányban is pusztítani kezdett.

Összesen 17 sértett telkén keletkezett több tízezer forinttól több millió forintig terjedő összegű kár, három ház teljesen leégett, valamint a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzethez tartozó erdőrészleteket is érintette a tűz, amit az orfűi tóból kivett vízzel, helikopter segítségével a levegőből oltottak. Megsérült a környékbeli áramhálózat is.

Az eset óta sokkal éberebbek a pécsiek is, nemrég egy mecsekoldali füst miatt is szóltak a tűzoltóknak, miután az hatalmas területen gomolygott Pécs donátusi városrészében. Akkor kiderült, hogy egy bográcsozás miatt a kelleténél több tüzelni valót használtak a sütéshez.