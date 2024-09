Amint az a vonatkozó előterjesztésekből kiderült, 30 darab – a hivatal saját tulajdonát képző - fekete-fehér és színes nyomtatásra is alkalmas új Canon és Xerox típusú nyomtatót tervez beszerezni az önkormányzat. A nettó 14,8 millió, azaz bruttó 18,7 millió forintos beszerzést megnyerő társasággal a polgármesteri hivatal két évre, 2026. december végéig üzemeltetési szerződést is kötne.

Többbek között harminc új nyomtató beszerzését tervezi a pécsi polgármesteri hivatal.

Fotó: Laufer László

A másik dokumentum szerint a hivatal meglévő szerver infrastruktúrája elavult, az azt kiszolgáló eszközöknek pedig megszűnt a gyári támogatása. A pótalkatrészek beszerzése nehézkes vagy lehetetlen, ezért – mint írták – „a felmerülő kockázatok miatt feltétlenül szükséges új eszköz beszerzése”.

Az előterjesztés kitért arra is, hogy a szerver és az adattároló kiterjesztett garanciája is lejár 2025. év második felében. Úgy indokoltak, hogy a költséghatékonysági szempontok miatt célszerűbb, ha egyetlen, megfelelő kapacitású szervert szereznek be, amely legalább az elkövetkező öt évre biztosítja a hivatal kiszolgálását.

Erre csaknem nettó 14,5 millió, azaz bruttó csaknem 18,3 millió forintot szánna a jelenlegi városvezetés.

Egy harmadik előterjesztésből pedig az derült ki, hogy közgyűlési ülések hanganyagaiból a jegyzőkönyvek készítéséhez leiratozó, 2021-től ingyenesen használt program szeptembertől immár fizetésköteles. Ezért az önkormányzat 36 hónapos időtartamra nettó 1,8 millió, azaz bruttó 2,3 millió forintért tervezi megszerezni annak használati jogosultságát.

Még augusztus közepén a pécsi önkormányzat költségvetési és gazdasági bizottsága átruházott közgyűlési hatáskörben döntött annak az új önkormányzati képviselők számára biztosítandó 30 új laptop beszerzésnek a megindításáról, amellyel kapcsolatban a korábban a jobboldal kiberbiztonsági aggályokat fogalmazott meg.