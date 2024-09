A belvárosban (Széchenyi utca 11/A ) épült fel az a rekreációs központ, mely a pályázat központi elemét képezi. A vendégfogadó épület és park kulturális, művészeti rendezvények, fesztiválok lebonyolítására is alkalmas.

A szalagátvágás pillanatai

Fotó: SPSE

Az új épület és park szeptember 1-én nyílt meg. A Turisztikai Központban kapott helyet a Style&Passion Sportegyesület is. Ebben a központban működik tovább a tánciskola, itt fognak próbálni ezentúl. Mint arról Káró-Pandur Petra, az egyesület elnöke beszámolt, az új helyen a gyerekek nagyobb helyen tudnak próbálni, és remélik, hogy tovább folytatódik eredményes szereplésük, bővülnek az eddig elért eredményeik. Egy nagy terasz is a terület részét képezi, s itt van az általuk működtetett kávézó is. A vasárnap délutáni rendezvény jól sikerült, a szalagátvágás után családi- és gyermekprogramokkal várták az érdeklődőket. A sportegyesület tagjai is bemutatkoztak. A Style&Passion Sportegyesület tagjait legközelebb a Zrínyi Napokon láthatjuk, szeptember 7-én lépnek majd fel 15.15-kor a Zrínyi téren.