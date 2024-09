Éppen egy éve arról írtunk, hogy a korábbi jelzésszerű megoldás helyébe markáns, pallókból ácsolt kordon került az épület köré. Az omladozó falakat körülvevő kényszermegoldás a balesetveszélyt volt hivatott meggátolni, ám a parkolást és a közlekedést is megnehezítette az utca egy részét elfoglaló kordon.

Az idei nyár derekán a fából készült palánkokat részben fémkorlátok váltották fel. A legfrissebb, keddi állapotok szerint a korábbi alacsonyabb, fémből készült kordonokat magasabbakra cserélték, az épületnél több munkást, a Mária utcai oldalnál pedig két nagy konténert is láttak munkatársaink, továbbá azt is, hogy munkálatok folynak az ingatlan belső részében is.

A hányatott sorsú épület történetének előzményeihez tartozik, hogy a pécsi közgyűlés tavaly szeptemberben elfogadott egy előterjesztést arról, hogy 175 millió forintból dúcolják alá és támasztják meg az épületet, hogy össze ne dőljön – ez azonban a további romlást nem fogja megállítani.

A pécsi jobboldal politikusai közül többen régóta sürgetik a helyzet megoldását. Köztük Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) elnöke többször is hangsúlyozta, hogy közösségi célt kellene találni a bábszínház korábbi otthonának.

A júniusi helyhatósági választásokon a belvárosban a pécsi polgári szövetség színeiben egyéni mandátumot nyert Marsalkó Péter programjának is része az épület sorsának megnyugtató rendezése.