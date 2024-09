Az utolsó rendes ülésen döntött volna a leköszönő kozármislenyi képviselő-testület a hűtlen kezeléssel vádolt Biró Károly polgármester jutalmazásáról, ám ezt végül az ülés előtt levették a napirendről, vélhetően azért, mert a testület jelenlévő tagjai már nem álltak volna a városvezető mellé. A jutalomnak tehát búcsút inthetett a vádlott polgármester, de nem kell szomorkodnia, mert információink szerint 66 napnyi bennragadt szabadsága után jár számára annak megváltása miatt közel 2,5 millió forint.

A kozármiselnyi vádlott polgármester ügyében két napig tartó tárgyalás lesz a héten Fotó: Löffler Péter

A polgármester búcsúzását azonban nemcsak ez könnyíti meg: megírtuk, hogy meglehetősen érdekes körülmények között jutott hozzá egy olyan mislenyi telekhez a városvezető és neje birtokában lévő cég, amelyet korábbi ingatlanfejlesztési célra jelöltek ki, ám ott nem valósította meg a korábbi tulajdonos a beruházást. Az önkormányzatnak elvileg ezért alacsonyabb áron visszavásárlási joga lett volna, de ez nem történt meg. Helyette Biróék vállalkozásához került a telek tulajdonjoga.

Ezért áll a bíróság előtt a vádlott

A kozármislenyi polgármesternek csütörtökön azért kell a Pécsi Járásbíróságon a vádlottak padjára leülnie, mert az ügyészség hűtlen kezeléssel és más bűncselekménnyel gyanúsította meg. Az ügyészség már tavasszal, az előkészítő ülésen részletesen ismertette is a vádiratot, amiben kifejtették, hogy milyen úton módon jutott hozzá egy életbiztosítási összeghez, amit az önkormányzat fizetett számára, illetve azt is közölte a hatóság, hogy két életbiztosítás közül az egyikről nem is tudott a képviselő-testület. A vád szerint a polgármester később pedig azért, hogy a mindezt „legalizálja" utólag rendkívüli testületi ülést hívott össze, ahol jutalmat állapítottak meg a részére, éppen akkora összegben, mint ami az életbiztosítás volt. Az ügyészek azt is felrótták neki, hogy 2015-2019 között Biró az önkormányzat bankszámlájához tartozó bankkártyával is rendelkezett, de miután vizsgálat indult, csak utólag, 2020 elején írt alá egy polgármesteri utasítást a bankkártyák használatával kapcsolatban. A hatóság szerint ezzel a vádlott hivatali hatáskörével visszaélve utólag hamisan foglalt közokiratba lényeges tényeket.