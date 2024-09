A június 9-i helyhatósági választáson szavazategyenlőséggel érintett 15. számú pécsi választókerületben szeptember 22-én tartanak időközi voksolást. Nyár elején ugyanis ebben a választókörzetben a pécsi polgári szövetség aspiránsára, Vörösné Deák Andreára és a baloldali koalícióban induló jobbikos Fürj Csabára is 1224-en szavaztak. Emiatt a helyi választási bizottság eredménytelennek nyilvánította a voksolást, ami később jogerőssé vált és új választás megtartásáról rendelkeztek.

A júniusi választás nem hozott eredményt a pécsi 15. választókerületben

A megismételt voksoláson az említett jobbikos a polgármester nevét viselő "civil" egyesület jelöltjeként indult, rajta kívül Kővári János, a Fidesz-KDNP-ÖPE jelöltje, a Mi Hazánk részéről Horváth Sándor László adta le az ajánlóíveket, valamint Körömi Attila független jelölt, akit a Tiszta Kezek Egyesület támogatott. (Utóbbit meglehetősen sértődötten, és durván elfogultan, személyeskedően mutatta be szombaton az önkormányzati lap főszerkesztője, Nimmerfroh Ferenc, akinek az MSZP-s pénzügyi elit játszóterévé silányított városi lap élén végzett báb-tevékenységéről legendás történetek keringenek. Sokak szerint a lapot ugyanis a szocialista elit számú propagandistája, Barabás Béla irányítja kézi vezérléssel a városházáról, és most Nimmerfrohnak is ott kreáltak jól fizető állást.)

A választás eldönti az utolsó mandátumot

A vasárnapi voksoláson dől el tehát a pécsi közgyűlés utolsó, még kiadó mandátuma. A júniusi választáson az elmúlt ciklusban a várost irányító baloldali koalíció elvesztette a többséget, a polgármesterrel együtt mindössze 9 mandátumot, míg a Fidesz-ÖPE-KDNP szövetségnek 11 képviselői helyet. Mellettük még a Mi Hazánk, a Tiszta Kezek Egyesület, az MKKP és a Mindenki Pécsért Egyesület is egy-egy képviselőt juttatott be a közgyűlésbe.

A vasárnapi voksoláson egyébként lényegében az erőviszonyok csak a tekintetben változhatnak, hogyha a jobboldali jelölt nyer, akkor erősebb közösséget alkothatnak a közgyűlésben, de még így is a kisebb pártokra, szervezetekre is szükség van ahhoz, hogy egy-egy döntéshez meglegyen a többség.