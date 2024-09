Rendkívül intelligensek a varjak

A varjak a legintelligensebb állatok közé tartoznak, már eszközhasználatra is képesek, remek a memóriájuk, akár 200 különböző helyre elrejtett élelemre is képesek emlékezni, és még az emberi arcokat is képesek megkülönböztetni. Egyes feltevések szerint pedig az emberhez hasonlóan gyászolni is tudnak, de a kutatók szerint inkább azért állják körbe az elpusztult társukat, mert a halálából is tanulni szeretnének.