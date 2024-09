A negyvenmilliós zebra

A kétsávos pécsi Kürt utca északi végére is terveztek egy átkelőt Péterffy Attila polgármesterék, méghozzá úgy, üvegfalra cserélik a szomszédos, rácsos, tehát a belátást megengedő kerítést. Ezek mellett még állítólag a közműveket is át kell helyezni, meg süllyesztett szegélyt kialakítani, de még lámpát is elhelyeznek, ami majd megvilágítja jobban a kereszteződést. Mindez a baloldali városvezetők szerint 40 millióba kerül, holott a fővárosban egy hatsávos, forgalmas főúton, járdaszigettel, közlekedési jelzőlámpákkal kerül ennyibe egy gyalogátkelőhely, de ezt még ott is sokallják.