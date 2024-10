Tímár Lajos, a VOSZ vármegyei társelnöke az eseményen jelentett be, hogy a VOSZ a mai napon átadta a VOSZ Vállalkozásfejlesztési Irodáját, amely a jövőben a helyi KKV-k számára nyújt tanácsadást, valamint közvetíti a szolgáltatásait. Tímár Lajos hozzátette, Baranya Vármegye gazdasági mutatói nem a legjobbak, amit a helyi vállalkozások is megéreznek, ezért is lesz hasznos a vállalkozásfejlesztési iroda tevékenysége.