Nem vettek részt a szavazáson

Berényi Zoltán, a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség képviselője be is jelentette, hogy nem vesznek részt a választáson, míg jobboldali társa, Háber István arra is felhívta figyelmet, hogy az új képviselők számára legalább a terveiket elmondhatták volna a jelöltek.

Erre válaszul Péterffy azt mondta, hogy a polgármester osztja majd ki a feladatokat, tehát nem az alpolgármesterek döntenek erről. Megjegyezte, hogy amúgy is három alpolgármestert szeretne, a harmadik személyt a következő közgyűlésen terjeszti a képviselők elé.

Hankó Viktória, az MKKP képviselője a napirenddel kapcsolatban annyit tudott mondani, hogy „minden ugyanúgy lesz mint régen, csak én leszek a főnök”.

A testület nemet mondott a gyurcsányi vonalra az alpolgármesterekre. A 13-an szavaztak, ebből 12-en szavaztak igennel Zag Gáborra, aki egy nem voksot is kapott. Ruzsa Csabára 11 igen érkezett, valamint egy tartózkodás volt.