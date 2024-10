Szeméttel fűt a szomszéd, ezért orrfacsaró bűz terjeng az utcában - panaszolta olvasónk a DN sms rovatában. - Sajnos hiába hallani, olvasni minden fűtési szezont kezdetén, hogy ha valaki szeméttel fűt, az nagyon veszélyes. Mert árt a kéménynek, ami lakástűzhöz vezethet és nem mellesleg árt a levegő minőségének is. A szabadtéri tűzgyújtás is azért tilos ma már sok településen, mert szennyezi a füst a levegőt - írta a panaszos. - Egy Szigetvárhoz közeli kis faluban élek, és az utcánkban általában orrfacsaró bűz terjeng, ami összeköthető a fűtési szezonnal. Az egyik szomszéd az év során felhalmozott mindenféle hulladékot dobja a tűzre, és fűt vele. Mi meg szenvedünk emiatt. Az előírás akkor ér valamit, ha annak érvényt is lehet szerezni. Úgy látom, ezen a téren ebben lenne hova fejlődni - osztotta meg véleményét olvasónk.

A szeméttel fűtés tilos, kémény-, és lakástűzhöz vezethet

Forrás: MW

- A fűtési szezon beköszöntével ismét hangsúlyos kérdés lett a kémények, illetve a tüzelőberendezések állapota - tájékoztatta lapunkat dr. Sárkány Sándor, a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságának hivatalvezetője.

A kéményseprők az ellenőrzések során minden esetben vizsgálják az égéstermék-elvezetők átjárhatóságát, a tüzelőberendezés hibáját, az abból távozó füstgáz összetételét, valamint a tüzeléssel összefüggő helyiségeket tűzbiztonsági és légellátási szempontból.

- A kémény hibája - amely kialakulásában nagy szerepe van, ha a tulajdonos nem megfelelő fűtőanyagot használ - mind az ingatlan használójára, mind pedig annak környezetére veszélyt jelenthet. A vizes fával való fűtés, a háztartási hulladék elégetése ugyanis növeli a képződő korom és kátrány mennyiségét - emelte ki a hivatalvezető.

A katasztrófavédelem megállapításai szerint a kéménytüzek egyik gyakori oka a helytelen fűtési szokásokra vezethető vissza. A háztartási hulladék tüzelőberendezésben történő égetése nagymértékben rontja a kémények állapotát. Ahol rendszeresen szeméttel fűtenek, ott előbb-utóbb meg fog gyulladni a füstelvezetőben lerakódott kátrány és korom. A kéményről pedig másodpercek alatt átterjed a tűz a ház tetejére. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy olyan kéményben, ahol akár csak két hétig szeméttel fűtenek, annyi korom és kátrány rakódik le, mint egy teljes fűtési szezonban egy olyan kéményben, amelynél megfelelő tüzelőt használtak.

A szemét elégetése mérgezést okozhat