Mint arról Farkas Tamás, Balatonfenyves polgármestere beszámolt: az elmúlt időszakban több bejelentés is érkezett az önkormányzathoz, miszerint a parti sávban egyre gyakrabban jelennek meg a vaddisznók, volt, hogy a település nyugati részén lévő strandon túrták fel, de előfordult, hogy lakóingatlanok kerítését is megrongálták, illetve bemerészkedtek az udvarokba is - számolt be az esetről a zaol.hu.

Fotó: Pásztor András

A part menti területeken elszaporodtak a vaddisznók

- Úgy tűnik, hogy a nádasokban elszaporodtak a vaddisznók és bizony kijárnak a part menti területekre, ahol nagy riadalmat keltenek a nyaralótulajdonosok körében, ráadásul jelentős károkat is okoznak

- mesélte Farkas Tamás polgármester, aki hozzátette: a vaddisznók már az embertől sem félnek, mindezt több fénykép és videófelvétel is bizonyítja. - Valójában már a tavaszi időszakban szerettük volna elkezdeni a gyérítést, de a szükséges engedélyek beszerzése olyan hosszadalmas volt, hogy belecsúsztunk volna a nyári szezonba, akkor pedig teljesen tilos a belterületen való vadászat, hiszen nagyságrendekkel több az ember a területen.

Végül a múlt héten, a nyári szazon lecsengését követően kezdtük el a vaddisznók kilövését, természetesen a szükséges engedélyek birtokában, amit a Fonyódi Rendőrkapitányságtól, illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságtól szereztünk be.

Az érintett területek a Fenyves-alsói strand, a Pécsi Ifjúsági Tábor, a Református Ifjúsági Tábor területe, illetve az úgynevezett madárutcák - Szárcsa, Daru Örvös, Pacsirta, Kócsah, Hattyú, Sas, Rigó, Varjú, Gólya, Fogoly, Kakukk, Galamb, Fecske, Fácán, Gerle, Veréb, Zengő, Cinke, Gém - Balaton felőli része. A kilövési engedély az év végéig szól.

Fotó: Pásztor András

Két vaddisznót már ki is lőttek

A polgármester elmondta: a vadakat csak és kizárólag olyan vadászok lőhetik ki, akik rendelkeznek a szükséges engedélyekkel és szakértelemmel. A környéken több vadásztársaság is működik, így jelentkezőből nem volt hiány, igaz az engedélyek beszerzése és a kilövés megszervezése hosszadalmas és bonyolult folyamat volt.

- A múlt héten kezdődött el a vadak gyérítése, legutóbb két vaddisznót sikerült kilőni a parti sávban, de úgy gondolom, lesz még dolgunk a vaddisznókkal

- fogalmazott Farkas Tamás polgármester.