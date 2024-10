Ez az egyesület 1988-ban 180 fővel alakult meg az idős generáció érdekvédelmének és kulturális kikapcsolódásának biztosítására, közösségépítésre, s pár éven belül ezer fölé kúszott a tagság száma. Azóta stabilan négy számjegyűek, a Covid után pedig volt egy felfutás, most 1200-an tagok (egyúttal 28-ból 45 tematikus klub lett). Ugyanakkor ez azt is igazolja, hogy ebben a korcsoportban kifejezetten nagy az igény a közösségi életre. Ha utánaszámolunk, 35 éve létezik az egyesület, és egyik alapítójuk, Tomics János már 88 éves, de kezdettől aktív a rendezvényeiken, és elnökhelyettesként is tevékenykedik.