Tíz órától délután négyig több programon is részt vehettünk. A vadászház adott otthont a népi játékos foglalkozásoknak, illetve a Tiber méhészet jóvoltából a méhecskés kalandoknak. A Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársai oktató jellegű játékokkal várta a fiatalokat, akiknek bemutatták a hazai őshonos állatokat és elmondták a hozzájuk kapcsolódó tudnivalókat. A pécsi rendőrök is ellátogattak tizenegy és három óra között az állatkertbe, ők a kalandos állatvédelem köré fűzték a foglalkozásaikat.

Varga Tamás, a Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium gyűjtemény- és nevelési vezetője elmondta hírportálunknak, hogy október 4. az állatkerti gondozókról is szól, hiszen ők a legfontosabb tényezői egy állatkertnek. A gondozóknak különleges kapcsolatot kell ápolniuk az állatokkal, ez pedig példaértékű mindenki számára. Az ő jelenlétek az állatgondozás mellett az oktatás miatt is fontos, hiszen nekik kell átadniuk az információkat az érdeklődőknek, gyakran a gyerekeknek. Kiemelte, hogy pedagógiai szerepük miatt is rendkívül hálásak minden egyes állatkertben dolgozónak.