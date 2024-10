Több funkciója is volt a hatalmas területnek, amit egy ideje már az Árkád foglal. A területen korábban pavilonsorok, gépcsarnok, hivatali épületek, szórakozóhelyek és múzeum működött. Az idő múlásával aztán már a rossz állapotok miatt és az adódó lehetőség miatt leheltek új életet a területbe.

Rengeteg eseménynek, lehetőségnek adott otthont a 20 éves Árkád

Fotó: Laufer László

Az Árkád megújulást hozott

A zsúfolt belvárosban nehéz követni azt, melyik épületben milyen szolgáltatás zajlott, milyen feladatot látott el egy objektum. A déli oldalon a mai Nagy Lajos király útja található, a régi Szalai András út. A mostani nagy épület helyett korábban a Sopiane csarnokot lehetett találni. Ez a gyárépület a hetvenes évektől kezdve üresen állt. Feljebb haladva a Czinderi utca igazi rejtelmekkel teli utca hírében állt, hisz például A Gyár nevű szórakozóhelyre szívesen betértek a fiatalok és a szórakozni vágyók. 1991-ben nyílt meg, a pécsi rockzene és alternatív műfaj bázisaként működött, többek között Lovasi András is tevékenykedett itt. De voltak itt lakóházak is, ahogyan a Bajcsy-Zsilinszky utcában is. Pavilonok és bódék erre is működtek.

Haladni kell a korral, hogy minél több ember számára váljon vonzóvá a város. A multik megjelentek az elkészült Árkád épületében, vele együtt pedig a fiatalok megmaradtak a környéken. Merőben más minőségben, mint akkor, hisz se koncert, se múzeum, se gyár. A pozitív oldala viszont határozottan az, hogy nagyon sok embernek jelent az Árkád munkalehetőséget, hisz egy ekkora területen temérdek bolt működik.