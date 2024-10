Az autóvásárlás kapcsán egyre több a panasz fut be a fogyasztóvédőkhöz - ezek alapján a hatóságok úgy látják, hogy az új gépjárműveket értékesítő vállalkozások sok esetben alkalmaznak tisztességtelen általános szerződési feltételeket.

Az autóvásárlással kapcsolatban egyre több a fogyasztói panasz

Fotó: Máthé Daniella / Forrás: MW

A fogyasztóvédelmi hatóság közlése szerint a előfordul, hogy a márkakereskedés kizárja saját felelősségét, ha késve adja át az autót, és arra is volt példa, hogy egy évet határoztak meg a gépjármű átadási határidejének, ami alatt akár a vásárló érdekmúlása is elképzelhető, mégsem tették lehetővé részére az elállást a szerződéstől. - Megtörténhet az is, hogy a szerződés nem tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek miatt az átadás előtt a kereskedés megemelheti az autó eredeti árát, ezzel pedig súlyos anyagi többletterheket okoznak a fogyasztóknak - emelte ki a hatóság.

A mostani célzott ellenőrzés során azokat a szerződési feltételeket vizsgálják, amelyeket a vállalkozás több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a fogyasztó közreműködése nélkül előre, egyedi megtárgyalás lehetősége nélkül határozott meg új gépjármű vásárlásával összefüggésben. Ha tisztességtelen szerződési feltétel alkalmazásával szembesülnek, a hatóság felszólítja a vállalkozást annak mellőzésére, ha pedig ez nem valósul meg, közérdekű kereset megindítására kerül sor.

Az autóvásárláshoz használt jármű esetén is kell az óvatosság

A Baranya Vármegyei Békéltető Testület a használtautó vásárlással kapcsolatban óvatosságra inti a fogyasztókat - javasolják, hogy olyan gépkocsit vásároljunk, amely esetében az eladó az adás-vételi szerződés szerint vállalkozás, és nem egy másik (külföldi) magánszemély, mivel ez utóbbi esetben nem jár az egy év szavatosság.

Tanácsolják azt is, hogy vezetett előéletű autót vásároljunk, amelyet szervizkönyvből, bemutatott számlákból vagy szakszervizi nyilvántartásból lehet nyomon követni. Fontos az is, hogy a gépjárműről készíttessünk állapotfelmérő lapot, ahol pontosan rögzíteni kell a kocsi műszaki állapotát a legfontosabb alkatrészekre kiterjedően. Meg kell nézni azt is, hogy pontosan milyen javítások, cserék szükségesek az autón a közeljövőben. Az adásvételi szerződésben pedig pontosan rögzíteni kell minden lényeges körülményt az autó sérüléseire és futásteljesítményére vonatkozóan, a gépkocsi átadásának pontos idejéről és arról, hogy mely terhek kit terhelnek (átírás, eredetvizsgálat, stb)

- Gyakori kikötés a szerződésekben, hogy az eladó semmilyen garanciát nem vállal, vagy az, hogy a vevő semmilyen további igényt nem támaszt az eladóval szemben. Ezek jogellenes kikötések, ilyen tartalmú szerződést ne írjunk alá! - emeli ki a békéltető testület.

- Internetes hirdetés esetén pedig figyelmeztető jel lehet, ha az autóról gyenge minőségű fényképet készítenek - ez gyanúra adhatnak okot., ilyen esetben mindig kérjünk nagy felbontású képeket az eladótól! - tanácsolják.