Kezdjük az autópályával, ahol több helyen is lassítanunk kell! A bólyi letérő környékén véget értek a lezárások, de a munkások nem mentek messze: az alagutaknál kapásból van egy útszűkület, és mielőtt átérnénk Tolnába, még egy aszfaltozásba belefutunk, szóval ésszel, okosan, lassan errefelé.

Ha a hatos úton megyünk, és Szentlőrincnél Cserdi felé kanyarodnánk el, akkor kétszer is lassítanunk kell majd: két útépítés is zajlik itt éppen, komoly lezárásokkal. Szintén útépítés zajlik a Siklóst Drávaszabolccsal összekötő úton, Vokány és Újpetre között, és Orfűn, a tó keleti oldalán – itt is nagyon figyeljünk.