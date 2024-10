– Hány éves volt, amikor az események történtek?

– Nyolc esztendős, és nagyon világosan emlékszem minden olyan mozzanatra, amelynek részese voltam. Hogy az erdőn keresztül megjött a „szemüveges tanár úr”, és Bors József tanítót kereste. Nekem kellett leszaladni a faluba, s nálunk értekezett a trió, hogy miképp lehetne egy csapattal megakadályozni a Komlóra vezető utakon a bányászok sztrájktörőit. Itt javasolta édesapám azt is, hogy a Zobákpuszta–Magyaregregy útszakaszt Barnakőnél a legkönnyebb lezárni. Átadta a jánosipusztai vadászház kulcsát is, hogy ott szállásolják el a csapatot.

– A forradalom leverése után édesapját mennyire vették elő a rendőrök?

– Hihetetlen összefogás volt ekkor Kisbattyánban, az egész faluban senki nem árult el semmit, pedig édesapám volt a helyi Munkástanács vezetője is. Nem derült ki soha semmi ennek az időszaknak az eseményeiből.

– Miért kezdte el három éve, 73 esztendősen felbolygatni a történteket?

– Mert úgy gondoltam, hogy az ’56-ban Barnakőnél harcolók hősök voltak, és megérdemlik, hogy mások is megismerjék a tetteiket. S közrejátszott az is, hogy ekkoriban készült el egy film a Mecseki Láthatatlanokról, és én kapcsolatba kerültem a film rendezőjével.

– Elégedett az eredménnyel?

– Annak ismeretében különösen, hogy a Mecsekerdő kezdettől mellénk állt, anyagilag is rengeteget segített, és közös erővel létrehoztunk egy emlékhelyet a jánosipusztai vadászház mellett, kopjafával, emléktábla mutatja be a történetüket, és a harcolókat segítők névsorát is feltüntettük.

– Mi derült ki így utólag?

– Hogy a szemüveges tanár úr Krassói Ferenc volt, a kalapos tanár úr pedig Harcos Ottó, akinek a felhívására a komlói újságíró Horváth József megoldotta a csapat élelmezését. Aztán megtudtam azt is, hogy a két tanár úr már jól ismerte egymást korábbról, mert mindketten cserkészvezetők voltak.

– Elég volt csak megkeresni az érintetteket, és elmondtak rögtön mindent?

– Hát ennél sokkal körülményesebben alakultak a dolgok. Szerencsére a Dunántúli Napló az első megkeresésünkre azonnal mellénk állt. Az ott megjelent felhívásunkra elsőként Horváth József újságíró lánya, Horváth Glória jelentkezett be telefonon, s mondta el, amit tudott. Ugyanakkor hiába bíztam abban, ha eljutok az érintettek gyerekeihez, azok majd kiöntik a szívüket. Többségük nem tudott semmit, vagy csak igen keveset. Volt, akit külföldön, mást Zalaegerszegen találtunk meg, de bebizonyosodott a „Védték a családjukat!” gondolat, az ’56-os hősök nem mondtak el otthon semmit, hogy ne tudják őket ezzel kapcsolatban semmiért számon kérni. A többségük csak a megkeresésünkkor döbbent rá arra is, hogy a szüleik valóban forradalmárok voltak.