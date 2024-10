Egy dolgot sikerült elérni - az Expo Center vezetősége a minap arról tájékoztatott, hogy a problémás rendezvény szervezőjével szerződést bontottak, mert nem tartotta be a hangerővel kapcsolatos elvárásokat. Ennyi előrelépés tehát történt az ügyben, illetve a panaszosok meghívást kaptak egy helyszíni bejárásra, amelynek során bemutatják az Expo Centert, az épület sajátosságait. Ennek időpontja egyeztetés alatt van.

Az Expo Centerben Azahriah is fellépett nemrég Fotó:Bánkúti Sándor

Az Expo Centert meg kell tölteni tartalommal

Érthető, hogy a létesítményt üzemeltetni kell, szükséges, meg kell tölteni tartalommal, hogy bevételt hozzon. De ez nem mehet a környék élhetőségének a rovására - írta egyik olvasónk. Nemrég volt Kertvárosban őszköszöntő szabadtéri rendezvény, a lakásomtól nagyjából 200-250 méter távolságra, de egyáltalán nem volt zavaró a hangerő, pedig koncertek ott is voltak. És az Expo Centerben is többször tartottak már olyan koncertet, bulit, aminek a hangereje teljesen elviselhető volt a környék számára is, alig hallottunk valamit a zenéből. Ilyen volt például a tömegeket vonzó Azahriah koncert is a közelmúltban. Mindez azt mutatja számomra, hogy a rendezvény szervezőjétől függ leginkább, hogy a hangerőre vonatkozó szabályokat betartja -e, vagy sem, tehát csak odafigyelés kérdése, hogy a környék számára kibírhatatlanná tesznek egy ilyen éjszakát, vagy meg se halljuk.

