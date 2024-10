A Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség városházára bejutott képviselőit is sorra próbálta meg megkeresni az MSZP-DK-s támogatottságú pécsi polgármester, Péterffy Attila – számoltunk be erről. Az ok egyszerű: a regnáló baloldal elveszítette júniusban a többségét a 25 fős városi közgyűlésben, így ahhoz, hogy az előző öt évben megszokott, másokat lenyomó politikát folytatni tudják, szükségük lenne legalább három rajtuk kívül álló képviselőre.

A városi közgyűlés Pécsen: a baloldal polgármesterének elfogyott a többsége

Fotó: Laufer László

Nem szálltak szembe a baloldal pécsi polgármesterével

Bár a Mindenki Pécsért Egyesülethez hasonlóan a Magyar Kétfarkú Kutyapárt is kritikával illette a városvezetést, de nem állítottak fel önálló polgármester-jelöltet, így nem szálltak versenybe Péterffy Attilával szemben. Éppen ezért velük a baloldalon úgy számolnak, hogy a jelenlegi koalíciót erősítik majd. Lapunk ezért őket is megkérdezte:

A Péterffy Attilával folytatott tárgyalások során milyen ajánlatot kaptak a polgármestertől, alpolgármesteri, tanácsnoki, tanácsadói, bizottság elnöki posztot?

Esetleg más jellegű ajánlat érkezett?

Mi volt a válaszuk erre?

Állítják, nem lesz formális együttműködés senkivel

Talabér Ádám, a Mindenki Pécsért Egyesület mandátumot szerzett képviselője közölte: ahogy azt korábban is több alkalommal elmondták, nem pozíciókra jelentkeztek, hanem arra, hogy Pécs és a pécsiek érdekében dolgozzanak a közgyűlésben.

– Formális együttműködést nem tudunk elképzelni egyik féllel sem és világossá tettük azt is, hogy az előző városvezetés leköszönő alpolgármestereit ebben a formában biztosan nem fogjuk tudni támogatni a szavazatunkkal – emelte ki a politikus, aki ezzel utalt arra is, hogy a Fidesz-KDNP-ÖPE csoporttal sem lépnek szorosabb kapcsolatba.

Nem akarta senki megvesztegetni a Kutyapártot

– Azt kell mondanom, nemhogy a polgármester, de az ég világon senki sem keresett megvesztegetési szándékkal. Izgatottan vártuk, hogy eljussunk nyaralni, de így sajnos csak a munka maradt. Végül is van mit bepótolni az elmúlt évekből – reagált a Magyar Kétfarkú Kutyapárt pécsi képviselője, Hankó Viktória.