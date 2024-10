Mérföldkőhöz érkezett Baranya

Őri László hangsúlyozta: Baranya mérföldkőhöz érkezett, az elmúlt öt évben a vármegye növekedési lehetőségei elmozdultak a mélypontról. Mint utalt rá, a kormány által támogatott infrastrukturális beruházások, köztük az M6-os autópálya meghosszabbítása, a pogányi repülőtér többségi tulajdonrészének állami kézbe kerülése, továbbá a Mohácson felépülő közforgalmi kikötő mind megszünteti Baranya bezártságát.

Ktért arra is, hogy Baranya a legnehezebb időkben, a koronavírus-járvány, a ukrajnai háború, az energiaválság és az idei dunai árvíz idején is a legjobb arcát mutatta. Őri László szólt arról is, hogy Baranya sikere, csak a vármegyeszékhellyel együtt képzelhető el. Ennek kapcsán reményének adott hangot, hogy az új összetételű pécsi közgyűlés a vármegye és partnere lesz Baranya fejlődő pályára való állításában.

Jó irányba haladunk, amit következetességgel és stabilitással lehet megőrizni – hangsúlyozta Őri László, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes megbecsülni és megvédeni azt a biztonságot, amely ma Magyarországot és Baranyát jellemzi. Megfogalmazása szerint fejlődni növekedni, gyarapodni csak békében biztonságban lehet, ezért szavaztak nagy arányban bizalmat a Fidesz-KDNP-nek a baranyaiak a júniusi helyhatósági választásokon.