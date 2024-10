- A Baranya Vadászkürt Együttes 30 éve, 1994-ben alakult meg. Szerettük volna ezt az alkalmat november 3-án megünnepelni, amikor szerte Európában megemlékeznek a vadászok védőszentjéről, Szent Hubertuszról. Ezen a napon Baranya két jelentősebb rendezvénynek ad otthont: délelőtt Martonfán, a Vadász- és Ifjúsági Központban Szent Hubertusz-versenyt rendezünk vizslás vadászok számára, 18 órától pedig kezdődik a kürtkoncert.

A Baranya Vadászkürt Együttes.

– Kik hivatalosak az esti koncertre?

A hangverseny nyitott, azon bárki részt vehet és minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az est különlegessége, hogy mindenkit szeretnénk meghívni, akik valaha kürtöltek az együttesben, de valamilyen okból abba kellett hagyniuk. Így hozzávetőlegesen 40-45 kürtöst várunk a jubileumi koncertre.

– Mire számíthat a közönség?

Az est narrátora Fillár István színművész lesz, aki közel áll együttesünkhöz, a többi között a Baranya Vadászkürt Együttes első CD-jén szereplő szövegeket is ő mondta fel. A műsorban bemutatjuk az együttes elmúlt 30 évét. Amikor a megfelelő helyekre érünk az időben, az akkor aktuális szignálokat fogjuk játszani. Együttesünk munkáját legalább hat zenei vezető segítette, az ő korszakaikat is felelevenítjük a koncerten.

– Hogy fest számokban ez a harminc év?

Több száz fellépésünk volt, köztük nagyon sok külföldi is. Szinte Európa egészét bejártuk: koncerteztünk a többi között Olaszországban, Ausztriában, Németországban, Horvátországban és Franciaországban. A külföldi fellépések közül is kiemelkednek az utóbbi időben elindított vadászkürtös Európa-bajnokságok, amelyek mindegyikén ott voltunk, egy negyedik és egy hetedik helyet is szereztünk ezen megmérettetéseken. Fellépéseink közül ugyancsak kiemelkedik a 2010-ben Pécs Európa Kulturális Fővárosa címének alkalmából általunk rendezett nemzetközi vadászkürt verseny is, amelyen mintegy hetven együttes vett részt.

– Korábban említette egy lemezt. Hány CD-jük jelent meg?

Két CD-nk jelent meg eddig: az első a Vadászüdv, a második a Hubertusz-mise címet viseli.

Baranya, vadászudvar, gyerektáborok, képzések

Agyaki Gábor nevéhez, aki a vadászkamara országos hivatásos vadász alelnöke is, a vadászkürtölés magyarországi elterjesztésén túl kötődik a Martonfai Vadász- és Ifjúsági Központ megalapítása, amelyet a magyar vadászati kultúra kiemelkedő műhelyeként tartanak számon. Mint korábban lapunknak elmondta: a vadászudvarban tavasz a különböző tanfolyamok, köztük vadászkürtös, valamint vérebvezetői tanfolyamoké, a nyár a tematikus – vadászkürtös-, vadászkutyás-, irodalmi- és vadgasztronómiai – gyermektáboroké, ősszel pedig különböző vadászkutya-versenyeket, valamint trófeabemutatókat, szemléket is tartanak a martonfai műhelyben.