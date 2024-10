A pécsi polgári szövetség színeiben mandátumot nyert Barkóczi Csaba ismertetése szerint a múlt hét végén megkezdődött az ispitaaljai buszvárók egy részének rendbetétele, amelyet a városrészben a képviselő is „aktívan nyomon követ”.

A megmaradt hibákat mutatja Barkóczi. Forrás: a képviselő FB-odala.

Miközben a kijelölt helyszínek egy részén elégedettségre okot adó módon alakították ki a járdaburkolatot a megállóhelyek környékén, addig sajnálattal tapasztaltam, hogy a Biokom, pontosabban a társaság által megbízott alvállalkozó több olyan helyen sem végzett átfogó javításokat, ahol az elengedhetetlenül szükséges lett volna – ismertette a problémát a nemzeti oldal politikusa.

Barkóczi: emellett nem tudok elmenni szó nélkül

Barkóczi Csaba ezzel kapcsolatban rögzítette: mivel egy modern, 21. századi Ispitaaljára esküdött fel, ezért a mostani, félvállról vett munkavégzés mellett nem tud elmenni szó nélkül.

Beszámolt róla, sajnálattal tapasztalta, hogy a Megyeri téri megállóhely déli oldalán csak a tartóoszlopok körüli lyukak betömködésére futotta, de a megállóhely keleti oldalán egy akkora göcsört ágaskodik, hogy – mint fogalmazott - „azon lassan kerékpáros ugratóversenyt lehetne rendezni”.

Külön probléma, hogy a buszmegállótól néhány méterre egy valamikori forgalmi jelzőtábla fémtalpazata ágaskodik ki, nem kis balesetveszélyt okozva, ahogy a buszmegállóhoz vezető gyalogösvény közepén is kiáll egy fémszerkezet tartólécének alja, hasonlóan veszélyes módon – sorolta a javítás után továbbra is fennálló problémákat.

Barkóczi jelezte: ennél is sokkal rosszabb a Szabadság utcai megállóhely helyzete, ahol szintén csak toldozás-foldozás történt, de az elbontott régi megállóhely vasoszlopainak maradványa továbbra is hat helyen kiáll a földből, sőt egy vezetékcsonk is ott ékeskedik a megálló közepén, ami akár életveszélyes sérülést is okozhat.