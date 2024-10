A béke lángjával érkező futók 21 ezer kilométer megtétele után haladtak át Magyarországon, amely egyike a 27 európai országot érintő világ körüli futás szakaszainak. Idén több baranyai települést is érintett volt a Peace Run Békefutás Magyarországi útvonalában. Október 15-én Mórahalomnál lépték át az országhatárt a futók, 17-én értek Mohácsra. Onnan Bóly, Szederkény útvonalon közelítettek Pécshez. Közben Magyarhertelend, Komló, Hosszúhetény, valamint Szigetvár, Szentlőrinc, Pellérd útvonalon is elindult egy-egy csapat. Ebben az évben Pécsen ért véget a rendezvény október 18-án. A záróünnepségen mintegy 1500 általános iskolás várta a nemzetközi futókat. Pécsre három fáklya érkezett, melyet büszkeséggel eltöltve hoztak a kezükben a futók. Majd a sportcsarnokba belépve kezdődhetett is a nagyszabású záróprogram.

A Békefutás célba érkezésének boldog pillanatai

Fotó: Kovács Liliána