A belváros arculatát teljesen átalakítaná, megújítaná az önkormányzat - cél a vasútmentes városközpont kialakítása. A nagyszabású koncepciótervről - amelynek egyik fő eleme a jelenlegi vasútállomás Mecsekjánosiba költöztetése, és az így felszabaduló MÁV terület hasznosítása - a komlóiak véleményét is kikérték online kérdőíven. Polics József, Komló polgármesterének tájékoztatása szerint a válaszadók mintegy kilencven százaléka egyetért az elképzeléssel, támogatja a terveket.

A vasútmentes belváros kialakítása a fő célkitűzés

Fotó: Laufer László / Forrás: MW

A belvárosból a sínek eltűnnének

A Pécsi úttól a Templom térig terjedő szakasz rehabilitációja során egy zöld parkot alakítana ki a város - a koncepcióterv szerint a ligetes területen egy tavacska is helyet kapna. A vasútállomás fogadóépületének hasznosítása is része az elképzelésnek - felmerült ötletként kiállítótér, kávézó vagy üzlethelyiségek, irodák kialakítása is az épületben.

A koncepció további eleme - a belvárosra jellemző parkolóhiány megoldására - egy parkolóház kialakítása a Tröszt épülete melletti területen, ahonnan a jelenlegi vasúti pálya helyén, annak nyomvonalán a mecsekjánosi vasútállomásig gyalog- és kerékpárutat alakítanának ki. Mindezek mellett az autós közlekedés teljes átszervezése is része a terveknek - ennek részeként például több csomópontban körforgalmak kialakítását szeretné megvalósítani a város.