Az elmúlt időszakban egyre többen keresték meg Deliné Székely Ágnest, a Fidesz-KDNP júniusban megválasztott önkormányzati képviselőjét. A minap esküjét letett képviselő Pécs egyik legnyugodtabb, családi házas városrészének érdekeiért dolgozik a közgyűlésben. Az utóbbi időszakban pedig egyre inkább belevetette magát Újhegy ügyes-bajos dolgaiba, problémainak feltárásába, így került elé egy nem mindennapi gond: büdös aszfaltszag keseríti a lakosok mindennapjait.

Büdös aszfaltszagra panaszkodnak az újhegyiek - Illusztráció: Cseh Gábor

Orrfacsaró a bűz időnként

– Magam is újhegyi vagyok, a magasabban fekvő részen élek a városrészben, de miután megválasztottak, sorra érkeztek hozzám a különböző jelzések arról, hogy Pécsújhegy bizonyos, alacsonyabban lévő részein időszakonként nagyon büdös szag terjed a levegőben hullámzó intenzitással – mondta a képviselő.

Az ott lakók arról számoltak be a politikusnak, hogy nem folyamatosan jelentkezik a szag, azt vették észre, hogy reggel és este szokott előfordulni, ami annyira orrfacsaró tud lenni, hogy még a teraszra sem tudnak kiülni. Holott, volt olyan középkorú hölgy is, aki éppen azért vásárolt magának ingatlant a területen, mert szerette volna élvezni a kertet, a nyugalmat.

A lakók az aszfaltozáshoz hasonlító szagról számoltak be, ami olyan, mintha valamilyen égett gumiszaggal keveredne. Azt mondták a helyiek, hogy már évek óta fennálló problémáról van szó, amiről tudhatott az előző egyéni képviselő Sík László Lajos is, de akár a pécsi polgármester, Péterffy Attila is. Az újhegyiek a szomszédos, a Bogádi úttól keletre található üzemekre gyanakodnak: az itteni telephelyeken több olyan cég is működik, amelyek aszfalttal foglalkoznak.

Deliné Székely Ágnes azt mondta, hogy szeretne mindenképpen olyan megoldást találni, ami az itt élők számára megfelelő, ezért neki is látott a probléma gyökerének feltárásához.



Nem lehet büdös egy üzem

A levegő védelméről szóló kormányrendelet szerint bűzzel járó tevékenység csak "az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető". Ha ez nem elégséges, akkor az adott üzemeknek, telephelynek további műszaki követelmények írhatók elő. Ilyen lehet a szaghatást csökkentő berendezés alkalmazása, vagy a már meglévő szerkezet hatásfokának növelése.