"Nem kell sokáig keresni az aszfaltbűz forrását! Az Újhegy északi oldalán lakók jól tudják, hogy az Eperfás út mellett három aszfaltkeverő ontja magából" – olvasható a a nyilvános közösségi oldalon az egyik pécsi hozzászólása, aki a témában íródott korábbi cikkünk kapcsán fejtette ki a hivatalos szervek által meg nem erősített véleményét. Az elmúlt időszakban egyre többen keresték meg Pécs újhegyi városrészének új képviselőjét, Deliné Székely Ágnest is a témában. A Fidesz-KDNP-s politikus ugyan a városrész magasabban fekvő részein él, ezért nem érezte a szagot, de arra panaszkodtak, hogy az alacsonyabban fekvő részeken időszakonként nagyon büdös szag terjed a levegőben hullámzó intenzitással.

A büdös szag okát keresik, a hatóság vizsgálódik - Illusztráció

Deliné Székely Ágnes lapunknak kedden azt mondta, hogy szeretne a problémának utánajárni, az ügyet feltáró cikkünk nyomán a helyiek részéről egy zárt csoportban vitatták meg a kérdést, és ott is sokan jelezték a problémát.

Hatósági ellenőrzés indult a büdös miatt

Az újhegyiek maguk is megpróbálták kézbe venni az ügyet, és a lapunkhoz is eljuttatták azt a levelet, amely arról tanúskodik, hogy a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz is bejelentést tettek a bűz miatt. A hivataltól megtudtuk, hogy a minap történt lakossági bejelentés kapcsán a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály hatósági ellenőrzést indított el.

Lapunk munkatársa kedden megkereste a Bogádi út és az Eperfás utca közötti területen található, telephelyekkel rendelkező cégeket emailen, hogy mit tesznek annak érdekében, hogy a lakosságot kevésbé zavarja a tevékenységük. Felhívtuk a figyelmüket többek között arra is, hogy a jogszabályok szerint a bűzzel járó tevékenység csak

az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

Állítják, hogy betartják a jogszabályokat

A G-Plan és a Hidegaszfalt részéről a megadott határidőig nem válaszoltak, a Strabag viszont közölte:

a vállalatuk pécsi aszfaltkeverő üzeme a jogszabályokban meghatározott valamennyi határértéket maradéktalanul betartva üzemel, és minden szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik

Hozzátették: az üzemelés szabályozott és engedélyezett folyamatok mentén történik, a termelést zárt rendszerben korlátozott időszakban végzik, vállalatukhoz sem a lakosság, sem az önkormányzat, sem pedig a hatóságok részéről nem érkezett panaszbejelentés.