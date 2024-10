Lapunkhoz is több panasz érkezett a pécsi sátorponyvás Expo Centerben zajló hangoskodás miatt: egyik olvasónk szerint még a határértékeket is meghaladták a zajterhelés során, de a város álláspontja szerint nem általános jelenségről van szó. Lovász István pécsi jegyző szerint az engedélyezési eljárás keretében zajszakértői vizsgálatot tartottak, illetve meghatároztak olyan paramétereket is, amelyek a környezetterhelés megakadályozását célozzák. Ez nyilvánvalóan nem vigasztalja azokat, akik kénytelenek akkor is koncertet, buli zaját hallgatni, hogyha a hátuk közepére sem kívánják. Az Expo Center kapcsán ugyanakkor nemcsak a rendezvények okoznak problémát, hanem az is, hogy a létesítmény a fenntartási költségek miatt egy pénztemető.

Jó buli? Nemcsak zajos, hanem pénztemető is- Fotó: Máté Péter

Jó buli volt: ez az elődök munkája

A leköszönő baloldali városvezetők elődjének számító szocialista városvezetés 2006-ban húzta fel az Expo Centert botrányos körülmények között, több alvállalkozót ugyanis nem fizetett ki a generálkivitelező, akik aztán csődbe mentek. Az sátorponyva kivitelezése során is akadtak problémák, de az elkészült ponyvát egy erősebb szél annyira megtépázta, hogy az egészet újra fel kellett húzni.

Az Expo Center nem is volt alkalmas arra, amely célra kitalálták: a nemzetközi ipari vásárok felett ugyanis eljárt az idő, ezért más jellegű rendezvényeket próbáltak meghonosítani, ezért kerültek ide az egyetemi programok, vagy éppen a különböző zenés, hangos bulik. A bevételek csak nyögvenyelősen nyújtanak fedezetet az épület fenntartására, mert a hatalmas belmagasságú szerkezet és alig szigetelő ponyva miatt rendkívül drágán lehet csak üzemeltetni.

Tetézték a bajt

Az ingatlant fenntartó Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. idén tavasszal, szintén botrányos körülmények között, alig tíz nappal a tavasszal megtartott Pécsi Egyetemi Napok megrendezése előtt döntött úgy, hogy lezárja az Angster termet

műszaki beavatkozás miatt.

Akkor arra hivatkoztak, hogy "a tetőszerkezet állapotát illetően 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban műszaki mérések zajlottak, a mérések eredményei addig nem indokoltak beavatkozást".

Ehhez képest már 2022-ben a lapunk birtokába került egy olyan dokumentum, amelyből kiderült, hogy 200 milliót kellene költeni az épületre, a ponyvaszerkezet már 2021 óta köztudottan rossz állapotban van, a tizenöt esztendős ingatlan különböző elemein pedig megjelent a korrózió.

Mindenesetre a Pécsi Vagyonhasznosító a legfrissebb, az első félévről szóló beszámolójában azt is közlik, hogy az Angster terem kiesésével teljes házas rendezvények nem tarthatók, ami jelentős bevételkiesést jelent számukra. Az addig a termet bérlő Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesületet a Zsolnay terembe költöztették át, de ez további jelentős emelkedést okozott a rezsiköltségeikben.