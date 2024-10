Néhány napja kertvárosi olvasónk panaszos levelében számolt be arról, hogy a hétvégén a pécsi Expo Centerben tartott rendezvény miatt a lakásukban, és mások lakásaiban is olyan nagy volt a hangerő, hogy ott sem aludni, sem pihenni nem lehetett. Azóta jelentkeztek mások is, akik hasonlókat tapasztaltak az amúgy sátorponyvával ellátott, tehát lényegében hangszigeteléssel nem rendelkező épületben zajló bulik miatt. Velük szemben viszont a Bama.hu közösségi oldalán többen is inkább annak adtak hangot, hogy nem zavarják őket a rendezvények.

Megvédték a bulik szervezőjét - Fotó: MW

Meddig hallani a bulik zaját?

A hozzászólók egy része viccnek is vette a panaszokat, hogy az expós bulikat nemcsak a környéken, hanem Szentlőrincen, Szigetváron, Balatonlellén, az osztrák határnál, sőt, még a Holdon is lehetett hallani. A vitás kérdés tehát megmozgatta a pécsieket, hiszen Kertvárosban több tízezren élnek.

Ki kell költözni erdőbe vagy tanyára… Pécs egy város. Aki nem tud vele azonosulni az menjen el.

– közölte egy férfi, aki egészen erős tanácsot is adott az elégedetlenkedőknek. Egy másik fiatal szerint amúgy is "éjjel aludni kell, nem hallgatózni"-

Egy fiatalasszony azt is mondta, hogy

nekem jó volt: ingyen PEN, ingyen Azariah koncert....Sorolhatnám, kényelmesen, tömeg nélkül.

Ezzel volt, aki egyetértett, más viszont azt mondta, hogy a koncertekből csak a dübörgést hallotta, valójában a zenét nem. Persze valaki viccesen azon is kesergett, hogy hiába nézi a koncertnaptárat, hiába érdekelné ingyen valamelyik zenekar, kertvárosi lakosként nem hall belőle semmit...

Nemcsak fiatalok nyilatkoztak, volt aki azt írta, hogy a régi Kertvárosban laknak, minden rendezvénynek eljut hozzájuk a hangja.

60 felettiként örülünk, hogy van program, van hova menni az embereknek, van, ahol kicsit kiereszthetik a gőzt

– írta egy hölgy. Ehhez a vélekedéshez passzolt az a komment is, miszerint "legalább volt valami rendezvény a lepusztuló félben lévő Pécsen, ennek meg inkább örülni kellene nem hisztizni miatta. Néhány nap az évben, talán kibírható lenne".