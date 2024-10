„Pécs város központjához közel, a történelmi belváros szélén, a ferences templom közvetlen szomszédságában egy ódon, már-már titokzatos épület áll. Nagy, robosztus falai nem hivalkodóak, de mégis felkeltik az ember kíváncsiságát. A főbejáraton belépve, hirtelen nyugodtság és csönd váltja fel a belvárosi nyüzsgést. A hosszú, labirintusszerű folyosók és boltívek a régi idők ferences szerzeteseinek mindennapjairól mesélnek, míg a szembejövő fiatal mosolygó arcok a fiatalságot és a vidámságot tükrözik.” - áll a Collegium Seraphicum megújult honlapján.

A Collegium Seraphicum 2024/2025-ös diákjai

Fotó: Dobosiné Rizmayer Rita

A szakkollégiumban is elindult az új tanév, Dobosiné Rizmayer Rita igazgató avatta be hírportálunkat ennek részleteibe. A szorgalmi időszak a Veni Sancte szentmisével kezdődik, és a Te Deummal zárul. A rendalapító Assisi Szent Ferenc ünnepeit is megtartják, s az egyházi évkör nagyobb ünnepeit is. A tanév során egy alkalommal tartanak lelkigyakorlatot is. Most, október 4-én Szent Ferenc ünnepén, ami nem véletlenül esik egybe az állatok világnapjával, a Collegium Seraphicum - igazi ferences lelkülettel - örökbe fogadta az állatkert barnamedvéjét, Nikolajt.

– Az elmúlt évben sok programunk volt, járt nálunk a megyés püspök, közös véradás és újraélesztési előadás is volt és felállítottuk a Diákbizottságot is, csak hogy néhány dolgot említsek

– kezdte az igazgatónő.

A szakkollégiummá válásnak az első lépcsőfokaként az elmúlt tanév során, szerdánként FerencEsteket szerveztek, így a diákok szellemileg is művelhették magunkat a kollégium falain belül. Ez idén szeptembertől is folytatódik.

– Havi bontásban, folytatólagos tematikában négy főbb különböző téma köré csoportosítjuk a meghívott előadókat. Érkeznek fiatal ferences szerzetesek, folytatódik a párkapcsolati és az önismereti műhely, az „Arcok” keretében pedig idén főként PTE-s dékánok adnak majd elő, illetve Böjte Csaba is velünk lesz. Az előadásokat interaktív blokk zárja, ahol lehetőség van kérdésfeltevésre, interdiszciplináris vitára, esetleg egyéni véleményformálásra

– mondta Dobosiné Rizmayer Rita.