Egy hete sem ment át, de azért újra megpróbálja a pécsi városvezető, Péterffy Attila az általa elgondolt önkormányzati struktúrát keresztül vinni a keddi közgyűlésen. Akkor pillanatok alatt levette a napirendről az új közgyűlési többség az elképzelést, miután Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője az elnapolást kérte, mert nem volt lényegi egyeztetés erről velük. Ehhez képest már három nap múlva szintén megjelent a város honlapján a Péterffy-féle Szervezeti és Működési Szabályzat tervezete, ami egyben azt is jelzi, hogy kérdéses, hogy az előző, múlt heti alakuló közgyűlés után eltelt pár napban sikerült-e érdemben egyeztetni a felekkel. Az újabb közgyűlésen így ismét csata várható, főként azért is, mert várhatóan az új többség részéről, a nemzeti oldaltól egy olyan tervezet kerülhet a képviselők elé, amely a közgyűlés hatáskörébe rendelne olyan döntés jogosítványokat, amikkel most a polgármester rendelkezik.

Sok munka vár Csizmadia Péterre, kedden komoly csata várható

Ezért lehet csata a hatáskörökről

Jelenleg több mint 130 átruházott hatáskörrel rendelkezik a városvezető. Ezek között van olyan, ami technikai jellegűnek mondható, ám még így akár szakbizottsági körben is is tárgyalható lenne. Ilyennek tekinthető például az, hogy dönthet "ideiglenes elhelyezés céljára önkormányzati lakás bérbeadásáról".

De van ennél is húzósabb is: