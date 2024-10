Mennyire nehezíti meg a baranyai kertszeretők életét a dióburok-fúrólégy? Milyen hasznos praktikákkal lehet velük felvenni a versenyt, illetve van-e kihatása a dió piaci árára? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ a Profi Faiskola növényorvosával.

Nem darázs, nem ámítás. Ő itt a dióburok-fúrólégy kifejlett példánya.

Fotó: Kertportál

Idén sem kegyelmez a kertbarátok számára a Nyugati dióburok-fúrólégy, amely 2011-ben telepedett le hazánkban.

A klímaváltozás kihatással van bizonyos kártevők elterjedésére, a meleg, nyárias idő kedvez a dióburok-fúrólégynek, amely egyre gyakrabban fordul elő hazánkban.

Amikor közeleg a gyümölcsök érési időszaka, érdemes már készenlétben állni a kártevők érkezésére. A szakértő ugyanis a megfelelő megelőzés fontosságát emelte ki elsőként. A védekezés első eleme a lehulló termések folyamatos és gyors betakarítása, valamint a fák alatti terület rotálása is segíti visszaszorítani a dióburok-fúrólegyek elterjedését, ugyanis a talajban, báb formájában próbálják átvészelni a telet.

Ahány ház, annyi szokás

Akadnak ezen kívül is praktikák: vannak, akik a mészre, és vannak, akik a permetezésre esküsznek, de egy hobbikertész nem rendelkezik a nagyobb fák teljeskörű permetezését szolgáló eszközzel. A legnagyobb problémát az okozza, hogy a kártevőnek nincsenek természetesen ellenségei, ezért próbál mindenki a maga módján védekezni.

Mekkora károkat okozhat a termésben?

Fontos elmondani, hogy a dióburok-fúrólégy nem közvetlenül a csonthéjas belsejébe hatol be, a zöld védőréteg alatt azonban akár 30-60 lárva is előfordulhat. A külső borítás megrongálása miatt azonban egyéb kártevők "munkáját" is megkönnyítik, ilyen például a diómoly, amely hozzánk hasonlóan odáig van az Eszterházy tortáért.